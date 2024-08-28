アイドルグループ・Snow Manの佐久間大介が24日、東京・代々木第一体育館にて開催されたTBS系バラエティ番組『ラヴィット!』の音楽イベント「LOVE IT! ROCK 2024」(ラヴィット! ロック2024)に出演した。「LOVE IT! ROCK 2024」でCreepy Nutsの「Bling-Bang-Bang-Born」を披露したSnow Manの佐久間大介ら『ラヴィット!』(毎週月〜金曜8:00〜9:55)は、お笑いコンビ・麒麟の川島明と田村真子TBSアナウンサーがMCを務め、“日本でいち