俳優の石田純一（７０）と、妻でプロゴルファー・タレントの東尾理子（４８）が２８日、東京ビッグサイト（江東区）で行われた「第１０回エンディング産業展石田純一『生前葬』イベント」に登場した。葬儀、埋葬、供養、相続など、終活産業に関わる企業が集うこのイベントで、石田が存命中に自分自身の葬儀を執り行う「生前葬」を行った。石田は、自身の半生を振り返り「面白い人生」と表現。「お金だけは縁がないから、そ