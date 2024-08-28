「第５７回ミス日本コンテスト２０２５東日本地区大会」が２８日、都内で行われた。同大会では「第５７回ミス日本コンテスト２０２５」への出場者を選出する。新潟、長野、静岡以東のエリアを対象とした東日本地区で、数千人の中から書類と面接審査を勝ち抜いた２４人が登場した。審査は「日本らしい美しさを作る３つの美（内面の美、行動の美、外見の美）」の観点から採点され、７人の審査員の合計により得点上位からファイ