高潮特別警報が、阿久根市、薩摩川内市、いちき串木野市、長島町に発表されました。 大雨警報が、鹿屋市、三島村、東串良町、錦江町、南大隅町、肝付町、中種子町、南種子町に発表されました。 屋久島町に発表されている、暴風波浪特別警報、大雨洪水警報は継続中です。 西之表市に発表されている、暴風波浪特別警報、大雨警報は継続中です。 鹿児島市、鹿屋市、枕崎市、阿久根市、出水市、指宿市、垂水市、薩摩川内市、薩摩川