台風10号の影響で、奄美市で1人がけがをしたほか、鹿児島市でも道路わきの木が倒れる被害が出ています。 奄美市によりますと、27日夜、市内で離れて住む家族を訪ねた60代の男性が、訪問先の敷地内で風にあおられて転倒し、右太ももを骨折するけがをしたということです。 こちらは鹿児島市城西の鹿児島西警察署前で、午後2時半ごろ撮影された映像です。街路樹が車道をふさぐように倒れています。 幹の太さが50センチほどはあろう