「能登半島地震から学ぶこと」建部町公民館岡山・北区建部町福渡23日 防災の話題を伝える「こつこつ防災」です。8月8日、「南海トラフ地震臨時情報」が初めて発表されたことなどから地震への関心が高まっています。岡山市で高齢者が巨大地震への備えについて学びました。 岡山市北区の建部町公民館で開かれた防災セミナー「能登半島地震から学ぶこと」です。建部地区に住む高齢者ら20人が参加し、2024年1月に