11人組グローバルボーイズグループ「INI（アイエヌアイ）」の郄塚大夢（たかつか・ひろむ）がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! INI LOCKS!」（毎月3週目 月曜〜木曜22:18頃〜）。8月22日（木）の放送では、生徒（リスナー）が選んだ“夏ソング”を紹介しました。この記事では、韓国の８人組アイドルグループATEEZ（エイティーズ）の楽曲「Wave」を紹介したパートをお届けします。INI郄