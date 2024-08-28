台風10号の接近で、高知県の交通機関に影響が出ています。特急あしずり・しまんとは、高知と宿毛の間で8月28日と29日のすべての便が運休しています。土讃線の普通列車は須崎と窪川の間で終日運転を見合わせていて、29日は伊野・窪川間で終日運転を見合わせます。また、29日の高知と伊野の間も一部列車が運休となります。予土線は28日は窪川と江川崎の間で、29日は窪川と近永の間で運転を見合わせます。また、本州と四国を結ぶ瀬戸