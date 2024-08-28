アジア・コモディティ騰落率ランキング＝08/28営業日時点＝ 上海ゴム 1.55％ 上海銅 0.16％ 上海異形鉄筋 0.15％ 大連とうもろこし 0.12％ 大連ポリエチレン -0.06％ 上海重油 -1.38％ ＊数値は前日比％