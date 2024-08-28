経済産業省が２８日発表したレギュラーガソリン１リットル当たりの店頭小売価格（２６日時点）は、全国平均で前週比横ばいの１７４円５０銭だった。政府が石油元売り会社に支給している補助金は増額されたが、円安による原油輸入価格の上昇などが響いた。地域別では値上がりが２２都府県、値下がりも２２道府県で、横ばいは３県。上昇幅は宮城県の１円３０銭が最も大きく、下落幅は福島県の１円が最大だった。