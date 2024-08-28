◇侍ジャパンU18壮行試合高校日本代表―大学日本代表（2024年8月28日ほっともっと神戸）「第13回BFAU18アジア選手権」に出場するU18高校日本代表が大学日本代表と行う壮行試合（ほっともっとフィールド神戸）の先発メンバーが発表された。高校日本代表は、過去2試合の練習試合で固定していた打順を変更。5番での先発出場が続いていた石塚裕惺（3年＝花咲徳栄）が4番に昇格。2番だった高山裕次郎（3年＝健大高崎）が3番