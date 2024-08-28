政府は２８日、仕事内容に応じて必要なスキルを会社が明示した上で異動を決める「ジョブ型人事」制度を導入した民間企業２０社の事例集を公表した。社内公募のように従業員の意思でキャリアを選べるジョブ型人事制度は従来の年功序列型に比べ、学び直しを通じて身に付けるべきスキルを見極めやすい。政府はこれが企業や日本経済の競争力強化につながるとみて、事例集を参考に導入する企業を増やしたい考えだ。２０社のうち、電