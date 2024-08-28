東武鉄道はこの日の取引終了後、７１０万株（自己株式を除く発行済み株数の３．４２％）を上限に、２９日朝の東京証券取引所の自己株式立会外買付取引（ＴｏＳＴＮｅＴ－３）で自社株を取得すると発表した。買い付け価格は２８日終値の２４８２円。 取得した株式は９月５日付で消却する。あわせて、現在保有している自社株２４２万７１８株（７月末時点）のうち、１５０万株も同日付で消却する。 出所：MINKABU PR