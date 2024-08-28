成人男性の肥満者が過去１０年で増加傾向にあることが２８日、厚生労働省が公表した２０２２年の国民健康・栄養調査で分かった。新型コロナウイルスの感染拡大の影響による生活習慣の変化についても初めて調査した。調査は毎年行っているが、２０、２１年はコロナ禍で中止された。２２年は１１〜１２月に実施。無作為に抽出した６１３４世帯のうち、２９１０世帯から回答を得た。それによると、肥満度を示す体格指数（ＢＭＩ