Image:楽天市場 こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。楽天市場では、最大50％と高ポイント還元イベント｢楽天スーパーDEAL｣を開催中。現在、オーブンでも利用できる耐熱ガラスを使用した「スタッキング耐熱ガラスコンテナ 6個セット」やコーヒー粉と水だけで手軽にアイスコーヒーが作れる「水出し珈琲ポット」など、HARIO（ハリオ）のキッチンアイテ