日本で米の価格が大きく上昇していることが中国でも注目を集めた。中国メディアの観察者網は28日、「需給逼迫（ひっぱく）、日本の米価格が過去20年で最大の上げ幅に」と題する記事を掲載。日本の報道を引用し、日本の米類の価格が前年同期比で17．2％上昇し、2004年4月に19．5％の上昇を記録して以来20年ぶりの上げ幅になったことを伝えた。また、原因として、訪日客の外食需要の高まりによって米消費が回復したことで供給不足と