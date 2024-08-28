中秋節（今年は9月17日）が近づく中、国家発展改革委員会、工業情報化部、商務部、市場監督管理総局の4部門は、「天にも届きそうな価格（天価）」といわれるほどの超高値の月餅を継続的に抑制するため、このほど、関連業務について特別研究をおこない配置しました。4部門は、2022年に共同で発表した「『天価』月餅の抑制、業界の健全な発展の促進に関する公告」の実施に引き続き取り組んでいきます。重点分野に焦点を当て、市場巡