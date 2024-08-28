自民党を離党した堀井学衆院議員（５２）＝比例代表北海道ブロック＝は２８日、選挙区内の有権者に香典などを配ったとされる事件を受け、議員辞職願を衆院に提出した。国会閉会中のため、額賀福志郎議長により許可された。堀井氏はこれに先立ち、「選挙で託された１票を踏みにじる結果となった。全て私の順法精神の欠如が原因だ。深くおわびする」とのコメントを発表した。辞職を受け、２０２１年衆院選の同党比例名簿に従い