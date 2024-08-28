記者会見する日銀の氷見野良三副総裁＝28日午後、甲府市日銀の氷見野良三副総裁は28日、甲府市で記者会見し、8月上旬の株価の乱高下などで金融市場は不安定だとして、さらなる利上げを判断するために市場動向を「当面は極めて高い緊張感を持って注視していく」と述べた。午前の講演に続き、物価上昇率が日銀の想定通りなら「金融緩和の度合いを調整していく」と語り、利上げを検討する考えを改めて強調した。日銀は0〜0.1％程