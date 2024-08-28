8年ぶりの流行となっていて長期間咳が続く「マイコプラズマ肺炎」の患者数が大分県内で過去最多を更新しました。 【写真を見る】「マイコプラズマ肺炎」患者数が過去最多を更新新型コロナは注意報レベル下回る大分 マイコプラズマ肺炎は小児の報告が多い細菌性の感染症で、発熱や頭痛を発症し熱が下がった後も3～4週間にわたって咳が続くのが特徴です。 8月25日までの1週間に県内11の医療機関から報告された患者数は5