台風10号（サンサン）の接近に伴い、熊本県内のバス事業者は、路線バスや高速バスについて、28日（水）～30日（金）の計画運休を発表しました。運休は状況により今後変更する可能性もあります（28日午後1時現在）。 【まとめ記事】台風10号情報熊本県（進路予想・交通など） 【計画運休】 ＜九州産交バス・産交バス＞ 【28日（水）】路線バス＝通常運行高速・快速・特急バス＝一部運休【29日（木）】路線バス＝終日運