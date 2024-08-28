バレーボール男子日本代表の高橋藍選手（２２）が２８日、生バラエティー番組「ぽかぽか」（フジテレビ系）にゲスト出演。試合前のコイントスに弱いキャプテン・石川祐希選手（２８）が、パリ五輪では強く、選手たちは調子を狂わされたと明かした。コイントスは試合開始前、主審・副審と両チームのキャプテンで行い、ファーストサーブの権利を決める。コイントスに勝ったキャプテンが、先にサーブを打つか、どっちのコートにす