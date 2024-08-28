ミスマガジン２０２４グランプリ発表イベントが２８日、都内で行われ葉月くれあ（２０）がグランプリに輝いた。イベントにはミスマガジン２０２４の受賞者６人が登壇。葉月がグランプリに選ばれたほか、山本杏がミスヤングマガジン、花城奈央がミス週刊少年マガジン、尾茂井奏良が読者特別賞、大西陽羽・古田彩仁が審査員特別賞をそれぞれ受賞した。昨年のグランプリである今森茉耶からトロフィーを受け取った葉月は「やっと