パリで活躍した移動手段とはパリ五輪が閉幕し、28日にはパリ・パラリンピックの開会式が行われる。スキージャンプの高梨沙羅は、五輪を現地で観戦。パリ市内で「とっても便利」だった移動手段を紹介した。高梨は自身のインスタグラムのストーリー機能を更新。「これからパラリンピック。パラも観に行きたかったな…」と記し、「※これはオリンピックの時の」として現地観戦した様子を動画で紹介した。会場までの移動は徒歩、