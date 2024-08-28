日本時間8月24日にメジャーリーグ史上6人目の“40本塁打＆40盗塁”を達成した大谷翔平（30）。【写真】亀田製菓も反応「光栄です」紙袋を持って球場入りする大谷本拠地・ドジャースタジアムでサヨナラ満塁ホームランを放ち、メジャーリーグ史上最速での“40-40”を決めたが、その日の試合前、球場入りしたときの“持ち物”に注目が集まった。大谷翔平『かきたねキッチン』の紙袋で大反響「MLBの公式Xに、大谷選手が黒のTシャツ