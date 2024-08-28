「あしたのジョー」などで知られる漫画家のちばてつや氏（８５）が２８日、自身のブログを更新。病院で目の手術を受け、無事成功したことを明かした。 【写真】雰囲気一変！丸刈りになったちばてつや氏 ちば氏は８月上旬、新型コロナウイルスに感染。その後「コロナ治りました！！」と回復を伝えていたが、２６日に「今日はコロナに罹患のあと 急に焦点が合わなくなってしまった おめめの手術をする日であります ワシ