「東方Project」のファンゲーム『不思議の幻想郷 -FORESIGHT-』Nintendo Switch版とPlayStation4版の配信が2024年9月19日（木）に決定した。同作は既にPC（Steam）版が配信中だが、今回配信されるNintendo SwitchとPlayStation4には新要素も追加された上での配信となる。「東方Project」ファンゲームとして作られたローグライト・ダンジョン探索RPG『不思議の幻想郷 -FORESIGHT』は、前述しているように「東方Project」のファンゲ