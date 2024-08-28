芸能事務所ＧＡＴＥは２８日、バスケットボール女子日本代表のポイントガードで、２１年東京五輪銀メダル、２４年パリ五輪にも出場した宮崎早織（ＥＮＥＯＳ）とマネジメント契約を結んだことを発表した。同事務所には、バスケットボール男子日本代表で五輪２大会に出場した馬場雄大や、お笑いコンビ「ハリセンボン」の近藤春菜、箕輪はるか、タレントのベッキーなどが所属する。宮崎は事務所を通じ「ＧＡＴＥの一員となれた