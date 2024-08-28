富士急ハイランドにあるシアターライドアトラクション「富士飛行社」に2023年より登場し人気を博した大迫力ライドアトラクション「進撃の巨人 THE RIDE -ウォール・マリア最終奪還作戦-」ウォール・マリア最終奪還作戦に続いて、『進撃の巨人』の圧倒的な世界感をリアルフルCGで体感できる「進撃の巨人 THE RIDE -レベリオの決戦-」がオープンします！ 富士急ハイランド「富士飛行社」シアターライドアトラクション「進撃の巨