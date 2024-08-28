新作サバイバルアクションレースゲーム『Faaast Penguin（ファーストペンギン）』のリリースが発表となった。同作はNintendo Switch、PlayStation 5、Xbox Series X|S、PC（Steam、Epic Games Store）向けに配信予定で、無料プレイ・クロスプラットフォームに対応する。配信時期は、9月中が予定されている。連続アタックでごぼう抜き！ 空をも駆けるサバイバルアクションレースゲーム『Faaast Penguin』は、最大40人でぶつかりあい