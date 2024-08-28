Wリーグで活躍する女子バスケットボール選手の宮崎早織（ENEOSサンフラワーズ所属）が、芸能事務所「GATE」とマネジメント契約を締結した。同事務所にはプロバスケットボール選手の馬場雄大をはじめ、お笑いコンビ・ハリセンボン、タレントのベッキーらが在籍する。【写真】宮崎早織別カットの宣材写真宮崎は契約に際して、「もっと沢山の方にバスケットボールの魅力を伝え、自身の活動を通して日本に笑顔を増やしたい」とコ