歌舞伎俳優の片岡愛之助さん、市川中車さん、中村壱太郎さん、脚本・演出・振付の藤間勘十郎さんが 立飛グループ創立100周年記念事業「立川立飛歌舞伎特別公演」製作発表に出席しました。【写真を見る】【片岡愛之助・市川中車】“半沢俳優“「立川立飛歌舞伎」で共演 愛之助「土下座させられたらどうしよう(笑)」同公演が行われるのは、今回で2回目で 愛之助さんは初出演、中車さん&壱太郎さんは昨年に引き続きの出演になりま