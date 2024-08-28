井上が37歳の挑戦者・ドヘニーにKO勝ちする予想が大勢を占めるphoto by Kyodo News,Jiji Press"モンスター"がリングに戻ってくるーー。今では全階級を通じても世界最高級のボクサーとして認められるようになった井上尚弥が9月3日、東京・有明アリーナで元世界王者のテレンス・ジョン・ドヘニー（アイルランド）を迎え撃つことになった。ドヘニーももう37歳という高齢とあって、バンタム級に続き、スーパーバンタム級でも４