台風10号の接近に伴い、気象庁は午後4時20分、鹿児島県の薩摩地方に高潮特別警報を発表しました。高潮特別警報が発表された市町村は、薩摩地方の阿久根市、薩摩川内市、いちき串木野市、長島町の4市町です。高潮特別警報が発表された市町村では、高潮による重大な災害の発生する可能性が非常に高まっています。最大級の警戒をしてください。