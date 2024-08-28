気象庁は２８日午後４時２０分、非常に強い台風１０号の接近に伴い、鹿児島県に高潮の特別警報を出した。同県には暴風、波浪の特別警報も出されている。同庁は「命を守るため、避難情報に従って早めに身の安全を確保してほしい」と、最大級の警戒を呼びかけている。