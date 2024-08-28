気象台は、午後4時52分に、波浪警報を佐伯市に発表しました。【警報エリアを確認】【波浪警報】大分県・佐伯市に発表中部、南部では、高波に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■大分市□波浪警報29日夕方にかけて警戒（以後も警戒必要）ピーク時間29日夕方予想最大波高5m■別府市□波浪警報29日夕方にかけて警戒（以後も警戒必要）ピーク時間29日夕方予想最大波高5m■佐伯市□波浪警報【発表