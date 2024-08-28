ニュージーランドの高たんぱくミルクと保湿力たっぷりなバオバブエキスが生み出した韓国発自然派ブランド「Milk baobab （ミルクバオバブ ）」が、ボディローション2種、ボディウォッシュ2種を9月2日（月）より全国のドラッグストア・バラエティショップにて順次発売する。1.新鮮な牛乳とバオバブの種子の調和のとれた組み合わせニュージーランドの島で分娩後72 時間以内に乳牛から得られた、タンパク質が豊富な“初乳”、アフリカ