JR西日本は31日以降、近畿エリアの広範囲で計画運休の可能性があると発表しました。JR西日本によりますと、台風10号の接近に共に、今後の台風の進路や勢力次第では、31日以降、近畿エリアの広範囲で長時間にわたる運転見合わせや運転を取りやめる可能性があるということです。詳しい日程・運転計画については、決まり次第、お知らせするとしています。