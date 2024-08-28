◇出場選手登録【阪神】村上頌樹投手【中日】小笠原慎之介投手【ロッテ】唐川侑己投手【西武】元山飛優内野手、長谷川信哉外野手◇同抹消【阪神】伊藤将司投手【中日】石垣雅海内野手【ロッテ】小島和哉投手【西武】野村大樹内野手、岸潤一郎外野手