◆男子プロゴルフツアーフジサンケイクラシックプロアマ戦（２８日、山梨・富士桜ＣＣ＝７４２４ヤード、パー７０）昨年大会覇者の金谷拓実（Ｙｏｇｉｂｏ）が最終調整した。開催される富士桜ＣＣは距離が長く、「モンスターコース」と呼ばれる。昨年は２位に４打差をつける圧勝劇を見せたが「相変わらず難しいコースで、今年もラフは長い。でもその中でしっかり、自分らしいプレーをしていきたい」と連覇へ向け意気込みを語