NPB（日本野球機構）は28日の公示を発表。西武は元山飛優選手と長谷川信哉選手を1軍登録し、野村大樹選手と岸潤一郎選手を抹消しました。元山選手は今季19試合に出場すると打率.109の成績。6月24日に抹消されるとファームで31試合に出場。28安打、9打点、1本塁打、打率.272の成績を残していました。抹消から約2か月ぶりの1軍復帰です。長谷川選手は今季45試合に出場すると打率.153としていましたが、7月14日に『NPB感染症特例』で