台風10号の接近に伴う九州新幹線の運転計画について知らせるJR博多駅の掲示板＝28日午後3時35分JR九州は28日、台風10号の接近に伴い、29日午後までに九州新幹線、西九州新幹線と特急・快速を含む全ての在来線で順次運転を取りやめると発表した。在来線は30日も始発から運休する可能性がある。JR九州によると、九州新幹線は熊本―鹿児島中央間で28日夜から運行をやめ、博多―熊本間は29日始発から本数を減らして運転し、午前8時