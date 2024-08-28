障害者グループホームを運営する「恵」が、事業所の指定取り消し処分を受け、8月末に運営ができなくなる名古屋市緑区の施設について、事業の譲渡先が市内に本社を置く「ケアサポート」に決まりました。障害者グループホームを運営する「恵」は、食材費の水増しや報酬の不正請求が発覚したことで愛知県や名古屋市などから行政処分を受け、全国およそ100カ所の施設で順次運営ができなくなります。