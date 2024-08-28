日本サブウェイが展開するサンドイッチチェーン「サブウェイ」9月11日から、、「燻タルBLT」「燻タルえび」「燻タルてり焼き」の3種のサンドと、スナックサンド「お月見アイス 〜とろ〜りさつまいもソース〜」を全国のサブウェイで発売する。サブウェイ 「燻タルシリーズ」新商品、「お月見アイス 〜とろ〜りさつまいもソース〜」【関連記事】バーガーキング 月見バーガー「パインツキミバーガー」発売、2024年は13cmの大サイズが