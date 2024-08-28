【モデルプレス＝2024/08/28】フジテレビの三上真奈アナウンサーが27日、自身のInstagramを更新。手料理を公開し、反響を呼んでいる。【写真】三上真奈アナ、センス抜群の手料理公開◆三上真奈アナ、手料理披露この日「お刺身用のかつおくんがとても安かったので」というコメントを添え、かつおを使った生春巻きの写真を公開した三上アナ。調理過程と完成品の写真を通じて、簡単でヘルシーな料理レシピを紹介。「わさび醤油orわさ