阪神高速とは別に進む道路プロジェクト大阪市の臨海部と都心部をむすぶ阪神高速「淀川左岸線」の延伸工事が、着々と進行しています。その一方で、名前が似ている新しい一般道路「淀川南岸線」という道路整備事業も、進行中です。【画像】超便利!? これが無料道路「淀川南岸線」のルートと工事状況です（30枚以上）完成すればどのように便利になるのでしょうか。また、事業はどこまで進んでいるのでしょうか。淀川左岸線の延