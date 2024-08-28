北朝鮮の金正恩総書記（国務委員長）が27日、「第2経済委員会傘下国防工業企業所が生産している240ミリロケット砲兵器システム」の試験射撃を視察した。朝鮮中央通信が伝えた。朝鮮労働党中央軍事委員会副委員長の朴正天（パク・チョンチョン）党中央委員会書記、党中央委員会の趙春龍（チョ・チュンリョン）書記、朝鮮人民軍（北朝鮮軍）の李永吉（リ・ヨンギル）総参謀長、党中央委員会の金正植（キム・ジョンシク）第1副部長と