歌手、俳優のピーターこと池畑慎之介（72）が28日、自身のブログを更新。自身が出演する2024年度後期の連続テレビ小説「おむすび」の撮影後の出来事を明かした。9月30日スタートの橋本環奈主演朝ドラ「おむすび」の「福岡・糸島編」に出演する池畑。池畑は朝ドラ初出演で、年齢・性別・経歴・すべてが不詳の「スナックひみこ」店主を演じる。この日、ブログで「昨日は、1泊2日の大阪NHK、朝ドラ『おむすび』の撮影でした」と