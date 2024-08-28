２８日の中国本土マーケットは、主要指標の上海総合指数が前日比１１．３０ポイント（０．４０％）安の２８３７．４３ポイントと続落した。終値ベースでは２月７日以来、約６カ月半ぶりの安値水準に落ち込んでいる。前日の軟調地合いを継ぐ流れ。中国の景気懸念や、中国と西側諸国の関係悪化が引き続き重しとなっている。中国製ＥＶ（電気自動車）を巡っては、カナダ政府が新たな関税を課すと発表し、欧州連合（ＥＵ）も追加関