堀井学衆院議員公選法違反事件で自民党を離党した堀井学衆院議員（52）＝比例北海道＝は28日、額賀福志郎衆院議長宛てに辞職願を提出し、許可された。辞職願の提出に先立ち「全て私の順法精神の欠如が原因だ。深くおわび申し上げる」とのコメントを発表した。東京地検特捜部は、地元有権者に香典を配布したとして、堀井氏を公選法違反の罪で近く略式起訴する方針だ。コメントでは捜査の過程で、政治家本人以外の代理人が香典を